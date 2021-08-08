Карпин: сыграет ли Фернандес на ЧМ-2022? Если отберёмся, наверное, сыграет

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился мнением о будущем защитника ЦСКА Марио Фернандеса в национальной команде.

«Сыграет ли Марио на чемпионате мира? Туда ещё отобраться надо. Если отберёмся, то, наверное, сыграет», — передаёт слова Карпин корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Сообщалось, что Фернандес говорил Карпину, что отказывается играть за сборную России в ближайших матчах.

Следующий матч сборная России проведёт 1 сентября. Россияне будут принимать хорватов в матче квалификации ЧМ-2022. Далее, 4 сентября, сборная России в квалификации турнира сыграет с Кипром, а затем — с Мальтой (7 сентября).

В национальной команде Карпин сменил Станислава Черчесова, который покинул сборную после неудачного выступления на Евро-2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф.