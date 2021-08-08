Карпин: сыграет ли Фернандес на ЧМ-2022? Если отберёмся, наверное, сыграет

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился мнением о будущем защитника ЦСКА Марио Фернандеса в национальной команде.
«Сыграет ли Марио на чемпионате мира? Туда ещё отобраться надо. Если отберёмся, то, наверное, сыграет», — передаёт слова Карпин корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Сообщалось, что Фернандес говорил Карпину, что отказывается играть за сборную России в ближайших матчах.
Следующий матч сборная России проведёт 1 сентября. Россияне будут принимать хорватов в матче квалификации ЧМ-2022. Далее, 4 сентября, сборная России в квалификации турнира сыграет с Кипром, а затем — с Мальтой (7 сентября).
В национальной команде Карпин сменил Станислава Черчесова, который покинул сборную после неудачного выступления на Евро-2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф.
- 9 августа 2021
-
00:57
-
00:53
-
00:33
-
00:31
-
00:21
- 8 августа 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:40
-
23:34
-
23:25
-
23:20
-
23:12
-
23:05
-
23:01
-
22:59
-
22:55
-
22:47
-
22:40
-
22:39
-
22:36
-
22:33
-
22:31
-
22:24
-
22:24
-
22:12
-
21:58
-
21:57
-
21:36
-
21:35
-
21:30
-
21:26
-
21:20
-
21:08
-
21:07
-
20:58