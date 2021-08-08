Тренер «Ахмата»: без Кукуяна с VAR «Рубин» с его миллионами — полный ноль
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Один из тренеров «Ахмата» Юрий Нагайцев раскритиковал работу арбитра Павла Кукуяна в матче 3-го тура РПЛ с «Рубином». Встреча завершилась победой казанцев со счетом 2:1, а во втором тайме Кукуян удалил голкипера грозненцев Гиорги Шелия.
«Без Кукуяна с VAR «Рубин» с его миллионами — полный ноль» — написал Нагайцев в своём «твиттере».
Ранее недовольство работой арбитра выразил и главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев. Он заявил, что Кукуяну надо было подарить статуэтку лучшему игроку матча вместе с полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелия. Грузинского футболиста в этой встрече признали лучшим игроком.
Примечательно, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал понять, что у него также были претензии к работе арбитра.
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