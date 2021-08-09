«Барселона» разгромила «Ювентус» с Роналду в матче за Кубок Гампера

В матче за Кубок Гампера «Барселона» одержала победу над «Ювентусом». Встреча проходила на стадионе «Йохан Кройф Арена» в «Барселоне» и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонцев. «Барселона» в 44-й раз завоевала Кубок Гампера.



На 3-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Барселоны» Мемфис Депай. Во втором тайме преимущество каталонцев увеличил Мартин Брейтуэйт. Третий мяч каталонцев забил Рики Пуч. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду провёл на поле первый тайм, после перерыва вместо него вышел Деян Кулушевски.



Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, ежегодно организуемый «Барселоной». Первый розыгрыш турнира прошёл в 1966 году. В этом году состоялся 56-й розыгрыш Кубка Гампера. Последний раз «Барселона» проигрывала в матче за этот трофей в 2012 году, когда «Сампдория» одержала победу со счётом 1:0.