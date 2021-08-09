Овечкин привёл сына, Шварц догонял судью, Карпин призадумался. «Динамо» — ЦСКА: фото

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московское «Динамо» переиграло столичный ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:1.



На 8-й минуте матча Чидера Эджуке побежал по левому краю, ворвался в штрафную, финтом накрутил там защитника и здорово пробил в дальнюю девятку мимо Антона Шунина. На 58-й минуте Даниил Фомин реализовал пенальти, назначенный за фол полузащитника ЦСКА Яки Бийола. Затем Фомин оформил дубль. На 73-й минуте Денис Макаров пробил мощно низом по центру метров с 20, Игорю Акинфееву не удалось зафиксировать мяч после этого кручёного удара, и на добивание успел Фомин, который вогнал мяч в сетку с пары метров.



Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался об отдельных игроках своей команды после матча 3-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).



«Макаров очень хорошо вошёл в игру. Он только в пятницу впервые тренировался, провели с ним индивидуальные теории, чтобы он быстро адаптировался. Создавал много опасности, играл цепко в обороне.



Захарян – вариативный игрок. Он важен для нас, от него всегда идёт опасность. Арсен тот, кто много трудится. Много делает для своего развития. Мы можем его использовать на разных позициях.



На этой неделе узнали грустную новость, что Лесовому нужна операция. В раздевалке сказали, что будем биться за него. Мы все его поддерживаем. Желаем скорейшего восстановления. Понимаем, что такая травма занимает много времени, но мы с ним», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Лучшие кадры с матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.