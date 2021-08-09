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Хавбек «Рубина» Хакшабанович: надеюсь, что наберу за сезон больше 20 очков

Хавбек «Рубина» Хакшабанович: надеюсь, что наберу за сезон больше 20 очков
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Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович поделился мнением о матче с «Ахматом» (2:1).

«Счастлив голу и голевой передаче, тому что помог команде. Мы перехватили инициативу после забитого гола, к тому уже у них был удален игрок. Мы бились до конца. Вся команда рада победе. Мы её сегодня заслужили.

Рад забить и отдать голевую передачу. Хочу помогать ещё больше. Я пока играю не на сто процентов. Мне ещё нужно привыкнуть к лиге и к новым одноклубникам. Я провел всего четыре официальных матча и постепенно привыкаю. Надеюсь, что буду набирать очки за результативность и дальше. Надеюсь, что завершу сезон с 20 очками и более», — приводит слова Хакшабановича.

«Рубин» сообщил о приобретении Хакшабановича в конце мая. Футболист подписал контракт с российским клубом на пять лет.

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