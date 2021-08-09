Пьянич готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в «Ювентус»

31-летний боснийский полузащитник каталонской «Барселоны» Миралем Пьянич заинтересован в своём возвращении в «Ювентус», за который он выступал с 2016 по 2020 год. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Как отмечает журналист, Пьянич, получающий € 8,5 млн за сезон по своему нынешнему соглашению, готов пойти на снижение зарплаты на 20%. Сейчас «Ювентус» ждёт от «Барселоны» разрешения на переход игрока на правах аренды с правом выкупа.
Напомним, футболист перебрался в «Барселону» летом 2020 года, подписав контракт на четыре года. В обратном направлении последовал бразильский полузащитник Артур. В минувшем сезоне Пьянич принял участие в 30 встречах за сине-гранатовых во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
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