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Пьянич готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в «Ювентус»

Пьянич готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в «Ювентус»
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31-летний боснийский полузащитник каталонской «Барселоны» Миралем Пьянич заинтересован в своём возвращении в «Ювентус», за который он выступал с 2016 по 2020 год. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как отмечает журналист, Пьянич, получающий € 8,5 млн за сезон по своему нынешнему соглашению, готов пойти на снижение зарплаты на 20%. Сейчас «Ювентус» ждёт от «Барселоны» разрешения на переход игрока на правах аренды с правом выкупа.

Напомним, футболист перебрался в «Барселону» летом 2020 года, подписав контракт на четыре года. В обратном направлении последовал бразильский полузащитник Артур. В минувшем сезоне Пьянич принял участие в 30 встречах за сине-гранатовых во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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