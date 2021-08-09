Тренер «Метца»: считаю, что Месси — это «Барселона». Но так было раньше

59-летний французский специалист Фредерик Антонетти, возглавляющий французский «Метц», высказался о возможном переходе звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».
«Как сторонник пуризма, считаю, что Месси должен заканчивать свою карьеру в «Барселоне». Лионель – это и есть «Барселона». Но так было раньше», — цитирует тренера «Метца» Get French Football News в «Твиттере».
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач. Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что Месси продолжит карьеру в «ПСЖ».
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