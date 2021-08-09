Закрытие Олимпиады и слёзы Месси на прощальной конференции в «Барселоне». Главное к утру

Итоги Олимпийских игр в Токио (Япония) для российских спортсменов, эмоциональное прощание Лионеля Месси с «Барселоной» и волевая победа «Динамо» над ЦСКА в третьем туре чемпионата России. Главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Россия заняла самое низкое место в истории своего участия в летних Играх с 1912 года.
2. Лионель Месси не смог сдержать слёз на прощальной пресс-конференции в «Барселоне».
3. «Динамо» вырвало победу у ЦСКА в третьем туре РПЛ, Фомин оформил дубль.
4. Салихова после заявления фанатов «Спартака» ограничила доступ к своему телеграм-каналу.
5. «Когда в Россию переезжаешь?» Украинку Могучих затравили за совместное фото с Ласицкене.
6. «Рубин» вырвал победу в концовке матча с «Ахматом».
7. Месси согласовал контракт с «ПСЖ». В ближайшее время аргентинец отправится в Париж.
8. Касаткина проиграла Коллинз в финале турнира в Сан-Хосе.
9. Россия продолжит выступления под флагом ОКР и с музыкой Чайковского на ОИ-2022.
10. «Байер» не смог договориться с «Зенитом» по Азмуну, но игрок всё ещё может покинуть клуб.
11. Месси выступил с заявлением после ухода из «Барселоны».
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