Закрытие Олимпиады и слёзы Месси на прощальной конференции в «Барселоне». Главное к утру

Итоги Олимпийских игр в Токио (Япония) для российских спортсменов, эмоциональное прощание Лионеля Месси с «Барселоной» и волевая победа «Динамо» над ЦСКА в третьем туре чемпионата России. Главное к утру в подборке «Чемпионата».



1. Россия заняла самое низкое место в истории своего участия в летних Играх с 1912 года.

2. Лионель Месси не смог сдержать слёз на прощальной пресс-конференции в «Барселоне».

3. «Динамо» вырвало победу у ЦСКА в третьем туре РПЛ, Фомин оформил дубль.

4. Салихова после заявления фанатов «Спартака» ограничила доступ к своему телеграм-каналу.

5. «Когда в Россию переезжаешь?» Украинку Могучих затравили за совместное фото с Ласицкене.

6. «Рубин» вырвал победу в концовке матча с «Ахматом».

7. Месси согласовал контракт с «ПСЖ». В ближайшее время аргентинец отправится в Париж.

8. Касаткина проиграла Коллинз в финале турнира в Сан-Хосе.

9. Россия продолжит выступления под флагом ОКР и с музыкой Чайковского на ОИ-2022.

10. «Байер» не смог договориться с «Зенитом» по Азмуну, но игрок всё ещё может покинуть клуб.

11. Месси выступил с заявлением после ухода из «Барселоны».