«Рубин» объявил о заключении контракта с защитником «Беневенто»
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Защитник «Беневенто» Монтассар Талби перешёл в «Рубин», сообщает пресс-служба казанского клуба. Контракт 23-летнего тунисского футболиста с «Рубином» рассчитан на четыре сезона. Защитник будет выступать за казанскую команду под 3-м номером.
Талби перешёл в «Беневенто» из «Ризеспора» летом текущего года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 21 матче чемпионата Турции и забил один гол. С 2021 года Талби вызывается в национальную команду Туниса.
После трёх туров нового розыгрыша чемпионата России «Рубин», набравший 9 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (9). В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» сыграет с «Крыльями Советов». Игра пройдёт 15 августа.
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