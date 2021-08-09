«Рубин» объявил о заключении контракта с защитником «Беневенто»

Защитник «Беневенто» Монтассар Талби перешёл в «Рубин», сообщает пресс-служба казанского клуба. Контракт 23-летнего тунисского футболиста с «Рубином» рассчитан на четыре сезона. Защитник будет выступать за казанскую команду под 3-м номером.

Талби перешёл в «Беневенто» из «Ризеспора» летом текущего года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 21 матче чемпионата Турции и забил один гол. С 2021 года Талби вызывается в национальную команду Туниса.

После трёх туров нового розыгрыша чемпионата России «Рубин», набравший 9 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (9). В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» сыграет с «Крыльями Советов». Игра пройдёт 15 августа.