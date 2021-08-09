Филип Фоден пропустит месяц из-за травмы
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Филип Фоден пропустит не менее месяца из-за повреждения, сообщает The Telegraph.
По информации источника, у 21-летнего футболиста возникли проблемы с ногой во время чемпионата Европы — 2020. На тренировках в расположении «Манчестер Сити» повреждение Фодена усугубилось. Восстановление полузащитника займёт по меньшей мере один месяц.
Таким образом, Фоден не сможет помочь «Манчестер Сити» в матчах английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (15 августа), «Норвич Сити» (21 августа) и «Арсеналом» (28 августа), а также не сыграет за сборную Англии в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Венгрии (2 сентября), Андорры (5 сентября) и Польши (8 сентября).
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