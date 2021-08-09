Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон получил повреждение в матче с «Атлетиком»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон получил повреждение в товарищеском матче с «Атлетиком».



Незадолго до перерыва Робертсон подвернул лодыжку правой ноги. Шотландский защитник не смог продолжить встречу и покинул поле с посторонней помощью. На замену вышел игрок мерсисайдцев Оуэн Бек.



«Мы не знаем, насколько серьёзно повреждение Эндрю. Это выглядело довольно болезненно. Робертсону предстоит пройти медицинские тесты, тогда будет больше информации», — приводит слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Goal.com.



Матч «Ливерпуль» — «Атлетик», прошедший на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершился со счётом 1:1. Сегодня, 9 августа, мерсисайдский клуб проведёт ещё одну товарищескую встречу. Соперником «Ливерпуля» станет «Осасуна».

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