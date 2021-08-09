Сампаоли высказался о возможном переходе Месси в «ПСЖ»

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли прокомментировал возможный переход Лионеля Месси в «ПСЖ». Аргентинский тренер признался, что будет рад видеть соотечественника в Лиге 1.

«Месси в Париже? Это просто великолепно для французского футбола. Лео — лучший игрок в мире. Даже если мы будем соперниками на поле, то это всё равно здорово», — сказал Сампаоли на пресс-конференции.

Месси некоторое время выступал под руководством Сампаоли в сборной Аргентины.

Накануне, 8 августа, аргентинский нападающий провёл пресс-конференцию, на которой попрощался с игроками, тренерами и болельщиками «Барселоны». Каталонский клуб не смог продлить контракт с Месси из-за финансовых сложностей и правил Примеры.

Ожидается, что аргентинский нападающий продолжит карьеру в «ПСЖ». Парижане могут официально представить его уже 10 августа.