Евсеев: жду Фомина в основе сборной
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев поделился мнением об игре полузащитника «Динамо» Даниила Фомина. В матче 3-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (2:1) Фомин оформил дубль.
«Рад за Даню Фомина. Помню, как первый раз увидел его и понял, что это мой игрок: характер, человеческие качества, техника, голова. Когда тренировал его, понимал, что Фомин скоро уйдёт на повышение. Работать было легко, он понимал задачи сразу. Потенциал огромный. Жду в основе сборной. За пенальти точно тогда можно быть спокойным», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Евсеев и Фомин вместе работали в «Уфе».
«Динамо» набрало 9 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (3) находится на десятом месте.
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