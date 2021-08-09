Глен Джонсон: в АПЛ слишком быстрый футбол для Лукаку

Бывший защитник «Челси» Глен Джонсон считает, что лондонцам не стоит оформлять трансфер форварда «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. По мнению Джонсона, бельгийский нападающий, здорово зарекомендовавший себя в Италии, не сможет проявить себя должным образом в АПЛ.

«Я не уверен, что АПЛ подходит Лукаку, если честно. Да, он — большой, сильный парень с отличными физическими данными. Но, как мне кажется, АПЛ слишком быстра для него.

Поэтому нет, я бы не хотел, чтобы он вернулся в «Челси». Но в определённых лигах он может добиться успеха, забивать много мячей. Я говорю о лигах, в которых более медленный футбол», — цитирует Джонсона Marca со ссылкой на BettingOdds.

Ожидается, что «Челси» заплатит за Лукаку 116 млн евро.