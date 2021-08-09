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Форвард «Арсенала» Сака поблагодарил фанатов «Тоттенхэма» за поддержку в товарищеской игре

Форвард «Арсенала» Сака поблагодарил фанатов «Тоттенхэма» за поддержку в товарищеской игре
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Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака поблагодарил болельщиков «Тоттенхэм Хотспур» за поддержку во время товарищеского матча.

Напомним, во время встречи группа ЛГБТ-фанатов «Тоттенхэма», именуемая как «Proud Lilywhites», решила поддержать 19-летнего английского форварда «канониров» Букайо Саку, подвергшегося критике после нереализованного пенальти в финале чемпионата Европы – 2020 со сборной Италии (1:1, 2:3 пен.) Они вывесили на одной из трибун текстовый баннер следующего содержания: «Северный Лондон вместе с Букайо Сакой и всеми игроками выступает против расизма и дискриминации». Также Саку, вышедшего на замену, встретили аплодисментами.

«Преисполнен уважения за это. Спасибо вам!» — написал Сака на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Букайо Сака

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