Форвард «Арсенала» Сака поблагодарил фанатов «Тоттенхэма» за поддержку в товарищеской игре

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака поблагодарил болельщиков «Тоттенхэм Хотспур» за поддержку во время товарищеского матча.
Напомним, во время встречи группа ЛГБТ-фанатов «Тоттенхэма», именуемая как «Proud Lilywhites», решила поддержать 19-летнего английского форварда «канониров» Букайо Саку, подвергшегося критике после нереализованного пенальти в финале чемпионата Европы – 2020 со сборной Италии (1:1, 2:3 пен.) Они вывесили на одной из трибун текстовый баннер следующего содержания: «Северный Лондон вместе с Букайо Сакой и всеми игроками выступает против расизма и дискриминации». Также Саку, вышедшего на замену, встретили аплодисментами.
«Преисполнен уважения за это. Спасибо вам!» — написал Сака на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Букайо Сака
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