«Сочи» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 9 августа, состоится матч «Сочи» — «Урал». Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Дмитрий Сафьян (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

В двух предыдущих турах «Сочи» набрал три очка. Южане обыграли «Ахмат» (2:1) и уступили «Нижнему Новгороду» (0:1). В свою очередь, «Урал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) и потерпел поражение в матче с «Краснодаром» (0:3).

В прошлом сезоне «Сочи» занял 5-е место в турнирной таблице, а «Урал» — 12-е.