Бывший наставник «Спартака» Якин возглавил сборную Швейцарии

Бывший главный тренер «Спартака» Мурат Якин стал новым наставником сборной Швейцарии, сообщает пресс-служба национальной команды. Ранее швейцарские СМИ сообщали, что Якин близок к назначению на пост главного тренера.
Последним клубом 46-летнего специалиста являлся «Шаффхаузен».
Якин возглавлял «Спартак» с 2014 по 2015 год. Под его руководством красно-белые заняли шестое место в чемпионате страны, не сумев квалифицироваться в еврокубки.
Бывший главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович ранее возглавил французский «Бордо». Он подписал контракт с жирондинцами сроком на три года.
Под руководством Петковича сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2020. СМИ утверждали, что Петковичем интересуется «Зенит», но Сергей Семак, возглавляющий команду, остался на своём посту.
- 9 августа 2021
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