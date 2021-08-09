Акинфеев: в матчах с «Локомотивом» и «Динамо» не выручил. Полностью беру вину на себя

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал поражение в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).



«Причина провала на старте сезона в нас, в нашей игре. То, как мы играем, недопустимо для ЦСКА. Хочется видеть больше игры в атаку, видеть немножко другой ЦСКА. К тому же, есть индивидуальные ошибки. Понятно, что вратарь должен выручать, и в матчах с «Локомотивом» и «Динамо» я не выручил. Полностью беру вину на себя. Наверное, если бы мы в обоих матчах сыграли 1:1, немного другое настроение было бы. Позитива пока мало, но будем стараться как-то из этой ситуации выходить. Почему проигрываем, открывая счёт? Наверное, нам нельзя забивать первыми. Конечно, это шутки. Но шутить не хочется, хочется вернуться к прежнему уровню игры и самоотдачи. Сейчас пока веселья мало.



Вся команда расстроена. Когда проводишь неудачный матч, расстройства у тебя вдвойне больше. Надо что-то пытаться переломить, что-то сделать. Впереди «Ростов», «Ахмат» и «Зенит» — не самый лёгкий календарь, поэтому в этих матчах надо вгрызаться в очки, и тогда всё переломится. Как действующий футболист я не имею права обсуждать тактику. Да, у нас уже не молодая команда. Она должна прибавлять и заматереть, но пока мы этого не видим», — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе ЦСКА.

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