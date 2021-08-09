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Стал известен предварительный диагноз травмы нападающего ЦСКА Антона Заболотного

Стал известен предварительный диагноз травмы нападающего ЦСКА Антона Заболотного
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Тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал о состоянии нападающего Антона Заболотного, получившего повреждение в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2).

«Заболотный получил повреждения после болезненного удара в икроножную мышцу. При этом Антон вернулся на поле, но через 15 минут почувствовал дискомфорт в районе ягодичной мышцы. Первичный диагноз — мышечный спазм. Но точную информацию сможем получить лишь после обследования», — сказал Бабаян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

31 мая ЦСКА объявил о заключении контракта с Заболотным. Соглашение московского клуба с футболистом рассчитано на три года. Заболотный является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне Заболотный принял участие в 3 матчах чемпионата России и забил гол.

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