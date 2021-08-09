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Экс-форвард «Барселоны» Боян Кркич перешёл в «Виссел Кобе»

Экс-форвард «Барселоны» Боян Кркич перешёл в «Виссел Кобе»
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Бывший нападающий «Барселоны» Боян Кркич стал игроком «Виссел Кобе», сообщается на официальном сайте японского клуба.

«В настоящее время дата въезда игрока в страну корректируется. После въезда в Японию Кркич отправится на карантин, а затем присоединится к команде», — говорится в сообщении пресс-службы «Виссел Кобе».

Кркич — воспитанник «Барселоны». С 2006 года форвард выступал за основную команду каталонского клуба. Кркич также выступал за такие клубы, как «Рома», «Милан», «Аякс», «Сток Сити», «Майнц», «Алавес» и другие команды. Последним клубом форварда был канадский «Монреаль Импэкт», цвета которого он защищал с 2019 по 2020 год.

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