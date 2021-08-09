Арбитр Федотов: в Грозном правы, возмущаясь судейством. Там это просто так не оставят

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 3-го тура РПЛ «Рубин» — «Ахмат» (2:1).

«Сначала Кукуян принял правильное решение, показав Шелии жёлтую карточку. Но затем VAR, где работал Панин, зачем-то вмешался и позвал Кукуяна смотреть эпизод на момент непоказа прямой красной карточки. Кукуян смотрел очень долго – это уже должно было его насторожить. Жёлтая карточка – правильное решение, игрок «Рубина» сильно прокинул мяч влево от ворот, потом уже было столкновение с вратарём. Но расположение двух игроков «Ахмата» справа даёт понять: они могли догнать мяч. Шелия не лишал игрока «Рубина» явной возможности забить гол: мы бы говорили о красной карточке, если бы нападающий двигался к створу ворот. Нужно учитывать контроль мяча, вектор движения нападающего, может ли он следующим касанием пробить по воротам, расположение других игроков. Здесь ничего не было: ни вектора, ни контроля, защитники должны были успевать к мячу. Для меня это жёлтая.



А вот Уремович заслуживал красную карточку: фол на 17-й минуте это лишение явной возможности забить гол. Игрок «Ахмата» контролировал мяч, а соперник не играл в мяч. Но Панин не полез, наверное, подумал, что игрок «Ахмата» уже пробил, а Уремович ему не мешал. Но на самом деле он мешал.



В Грозном правы, когда возмущаются судейством. Две результативные в пользу одной команды – это беда. Я бы понял, если бы они были в разные стороны, такое бывает, но против одной команды – беда. «Ахмат» просто так это не оставит.



Не надо было гладить Кукуяна по голове и рассказывать, какая он звезда. Ему раздали 158 привилегий, а он сгорел. Он ещё и не бежит совсем! У нас хороших судей двое: Карасёв и Безбородов, а остальные судят, как пойдёт», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.