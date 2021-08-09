Бывший форвард «Велеса» Тимошенко перешёл в клуб второго дивизиона чемпионата Словакии

Российский нападающий Иван Тимошенко продолжит карьеру в словацком клубе «Подбрезова», выступающем во втором дивизионе чемпионата страны. Пресс-служба клуба объявила о подписании контракта с 22-летним россиянином.
Он подписал соглашение до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на два года.
Ранее Тимошенко выступал лишь в России. Он защищал цвета «Ставрополя», «Велеса» и новороссийского «Черноморца».
«Подбрезова» — очень хороший клуб с классными игроками. Я по-прежнему являюсь молодым игроком, который может прибавлять. В новом сезоне я хочу стать одним из лучших нападающих лиги и бороться с командой за самые высокие места. Моя задача — забивать голы. Отлично себя чувствую, нахожусь в хорошей форме, но ещё нужно прийти к оптимальным кондициям», — сказал Тимошенко.
- 9 августа 2021
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