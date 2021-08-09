«Барселона» подтвердила информацию о травме Агуэро, он выбыл на 2,5 месяца

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о травме форварда команды Серхио Агуэро. Ранее испанские СМИ сообщили, что нападающий пропустит примерно два месяца.

«Тесты, проведённые с Агуэро, подтвердили травму внутренней части голени правой ноги. Теперь он пропустит примерно 10 недель», — говорится в «твиттере» «Барселоны».

Из-за повреждения Агуэро пропустил матч за Кубок Гампера с «Ювентусом». Встреча закончилась победой каталонцев со счётом 3:0.

Агуэро перешёл в «Барселону» во время межсезонья. Он подписал контракт с каталонцами после того, как истекло его соглашение с «Манчестер Сити».



Ранее появились слухи о возможном уходе Агуэро. СМИ утверждали, что аргентинец рассматривает возможность разрыва контракта из-за того, что в клубе не остаётся капитан команды Лионель Месси. Но в дальнейшем Агуэро подтвердил, что будет выступать за «Барселону» в новом сезоне.