«Барселона» подтвердила информацию о травме Агуэро, он выбыл на 2,5 месяца

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о травме форварда команды Серхио Агуэро. Ранее испанские СМИ сообщили, что нападающий пропустит примерно два месяца.
«Тесты, проведённые с Агуэро, подтвердили травму внутренней части голени правой ноги. Теперь он пропустит примерно 10 недель», — говорится в «твиттере» «Барселоны».
Из-за повреждения Агуэро пропустил матч за Кубок Гампера с «Ювентусом». Встреча закончилась победой каталонцев со счётом 3:0.
Агуэро перешёл в «Барселону» во время межсезонья. Он подписал контракт с каталонцами после того, как истекло его соглашение с «Манчестер Сити».
Ранее появились слухи о возможном уходе Агуэро. СМИ утверждали, что аргентинец рассматривает возможность разрыва контракта из-за того, что в клубе не остаётся капитан команды Лионель Месси. Но в дальнейшем Агуэро подтвердил, что будет выступать за «Барселону» в новом сезоне.
- 9 августа 2021
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