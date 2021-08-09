«ПСЖ» может представить Месси уже сегодня

«ПСЖ» может объявить о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси уже сегодня, 9 августа, сообщает журналист Canal+ Оливье Талларон.

По данным источника, «ПСЖ» представит игрока не на Эйфелевой башне, как сообщалось ранее. Ожидалось, что парижане официально объявят о переходе аргентинца 10 августа на специальном мероприятии на главном символе Парижа. Ранее Эйфелева башня использовалась для презентации Неймара.

Накануне, 8 августа, Месси провёл пресс-конференцию на «Камп Ноу». Он подтвердил, что покидает «Барселону», так как Примера не позволила клубу продлить контракт с аргентинцем из-за финансовых трудностей.

Также Месси признал, что интерес к нему проявляют несколько клубов, но, как подчеркнул аргентинец, он пока не подписывал ни с кем контракт.