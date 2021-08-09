Дани Алвес — Месси: великий, ты можешь обойти меня по количеству трофеев, когда захочешь

Бразильский защитник Дани Алвес обратился к нападающему Лионелю Месси, покинувшему «Барселону».



«Великий, ты можешь обойти меня по количеству трофеев, когда захочешь. Это будет ещё одна моя передача тебе. Ты мой лучший партнёр после моей девочки. Спасибо за всё, что ты дал нам. Спасибо за то, что делился многим. Спасибо, что позволил мне стать частью твоей истории. Помогать тебе развиваться было честью для меня. Продолжай творить историю, куда бы ты не пошёл», — написал Алвес на своей странице в «Инстаграме».



5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.



Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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