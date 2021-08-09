«Реал» предложил Луку Йовича «Роме»

Мадридский «Реал» предложил нападающего Луку Йовича «Роме», сообщает La Repubblica.



По информации источника, Йович может заменить в римском клубе боснийца Эдина Джеко, который близок к переходу в миланский «Интер».



Йович выступал за «Айнтрахт» с 2017 по 2019 годы на правах аренды из «Бенфики». После этого немецкий клуб выкупил его за € 22 млн и перепродал в «Реал» за € 63 млн. Минувшей зимой франкфуртцы вновь арендовали сербского футболиста. В минувшем сезоне 23-летний форвард провёл 18 матчей в немецкой Бундеслиге и забил четыре гола.

«Рома» в 38 матчах набрала 62 очка и заняла седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Новый сезон в чемпионате Италии начнётся 21 августа.