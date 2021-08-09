У стадиона «ПСЖ» начали собираться фанаты, они ждут Месси

Болельщики «ПСЖ» начали собираться у стадиона «Парк де Пренс». Они рассчитывают, что сегодня в Париж прилетит аргентинский форвард Лионель Месси. Как сообщает Canal+, полицейские уже перекрыли подъезды к стадиону. При этом неизвестно, прибудет ли Месси на «Парк де Пренс».

Накануне, 8 августа, Месси провёл пресс-конференцию на «Камп Ноу». Он подтвердил, что покидает «Барселону», так как Примера не позволила клубу продлить контракт с аргентинцем из-за финансовых трудностей.

Также Месси признал, что интерес к нему проявляют несколько клубов, но, как подчеркнул аргентинец, он пока не подписывал ни с кем контракт.

Французские СМИ сообщали, что «ПСЖ» арендовал Эйфелеву башню на 10 августа. По одной из версий, презентация Месси состоится там.