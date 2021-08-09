У стадиона «ПСЖ» начали собираться фанаты, они ждут Месси
Поделиться
Болельщики «ПСЖ» начали собираться у стадиона «Парк де Пренс». Они рассчитывают, что сегодня в Париж прилетит аргентинский форвард Лионель Месси. Как сообщает Canal+, полицейские уже перекрыли подъезды к стадиону. При этом неизвестно, прибудет ли Месси на «Парк де Пренс».
Накануне, 8 августа, Месси провёл пресс-конференцию на «Камп Ноу». Он подтвердил, что покидает «Барселону», так как Примера не позволила клубу продлить контракт с аргентинцем из-за финансовых трудностей.
Также Месси признал, что интерес к нему проявляют несколько клубов, но, как подчеркнул аргентинец, он пока не подписывал ни с кем контракт.
Французские СМИ сообщали, что «ПСЖ» арендовал Эйфелеву башню на 10 августа. По одной из версий, презентация Месси состоится там.
Новость по теме«ПСЖ» может представить Месси уже сегодня
Комментарии
- 9 августа 2021
-
16:09
-
16:00
-
16:00
-
15:59
-
15:36
-
15:33
-
15:30
-
15:27
-
15:18
-
15:00
-
14:56
-
14:49
-
14:27
-
14:22
-
14:05
-
14:00
-
13:52
-
13:42
-
13:35
-
13:20
-
13:16
-
13:06
-
13:01
-
12:50
-
12:46
-
12:30
-
12:24
-
12:14
-
12:09
-
12:09
-
11:43
-
11:13
-
11:04
-
10:48
-
10:44
Партнерский контент