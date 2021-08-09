«Ростов» расторг контракт с дисквалифицированным за допинг форвардом Обуховым

«Ростов» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Владимиром Обуховым.
«Благодарим Владимира за время в нашем клубе и желаем удачи!» — говорится в сообщении.
Напомним, в марте текущего года ФИФА возбудила дела в отношении трёх российских футболистов по подозрению в употреблении допинга. В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева было сказано, что допинг-проба Обухова, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона. В июле ФИФА дисквалифицировала Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА.
Обухов перешёл в «Ростов» из «Тамбова» в 2020 году. В прошлом сезоне форвард принял участие в 10 матчах чемпионата России за ростовскую команду.
- 9 августа 2021
-
16:09
-
16:00
-
16:00
-
15:59
-
15:36
-
15:33
-
15:30
-
15:27
-
15:18
-
15:00
-
14:56
-
14:49
-
14:27
-
14:22
-
14:05
-
14:00
-
13:52
-
13:42
-
13:35
-
13:20
-
13:16
-
13:06
-
13:01
-
12:50
-
12:46
-
12:30
-
12:24
-
12:14
-
12:09
-
12:09
-
11:43
-
11:13
-
11:04
-
10:48
-
10:44