«Ростов» расторг контракт с дисквалифицированным за допинг форвардом Обуховым

«Ростов» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Владимиром Обуховым.

«Благодарим Владимира за время в нашем клубе и желаем удачи!» — говорится в сообщении.

Напомним, в марте текущего года ФИФА возбудила дела в отношении трёх российских футболистов по подозрению в употреблении допинга. В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева было сказано, что допинг-проба Обухова, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона. В июле ФИФА дисквалифицировала Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА.

Обухов перешёл в «Ростов» из «Тамбова» в 2020 году. В прошлом сезоне форвард принял участие в 10 матчах чемпионата России за ростовскую команду.