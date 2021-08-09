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Лукаку прошёл первую часть медосмотра перед переходом в «Челси»

Лукаку прошёл первую часть медосмотра перед переходом в «Челси»
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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку прошёл первую часть медосмотра перед трансфером в «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По словам источника, медосмотр проходил в Милане.

Теперь бельгиец планирует полететь в Лондон уже на этой неделе. Ожидается, что о трансфере нападающего будет объявлено уже на этой неделе.

Лукаку уже выступал за «Челси». Так, он перебрался в английский клуб в августе 2011 года, но не смог себя проявить. В общей сложности он провёл за команду 15 матчей и ни разу не отличился.

Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, а за «Интер» выступает с 2019-го. В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач. В составе «Интера» он стал чемпионом Италии.

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Источник: «Челси» оформил трансфер Лукаку
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