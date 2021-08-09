Червиченко: «Зенит» превосходит всех. Судьба чемпионства может решиться ещё до перерыва

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о перспективах клубов в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Зенит» сейчас превосходит абсолютно всех, особенно в атаке. Такое ощущение, что команда может прибавить тогда, когда захочет по ходу матча. Если им надо забить в начале матча, то они добавляют, забивают гол и уходят в некое успокоение. Они выглядят очень хорошо, играют профессионально, как гранд нашего футбола. Сейчас вернётся Малком, который принёс Бразилии олимпийский титул, привезёт из этой же сборной своего друга Клаудиньо. Несмотря на потуги всех команд, судьба чемпионства может решиться ещё до перерыва.



Ещё перед стартом сезона говорил, что команд шесть будут бороться за лидирующую строчку, называл и «Динамо», и «Рубин». В этом плане мои слова подтвердились, и эти команды сейчас находятся на верху турнирной таблицы. У меня нет сомнений, что «Спартак» и ЦСКА подтянутся, потому что не может быть такого, чтобы они барахтались где-то в середине таблицы. Просто теперь им будет тяжелее догонять лидеров, но с каждым туром они будут карабкаться и к перерыву всё равно окажутся в лидирующей группе команд.



На мой взгляд, «Динамо» сейчас самые быстрые, самые дерзкие и самые интересные. «Зенит» — это мастодонт качества и мастерства, а «Динамо» хороши своей наглостью, дерзостью, быстротой. Они неплохо усилились, сейчас хорошо выглядят, и этим очень мне нравятся», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.