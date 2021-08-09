Консалтинговая фирма подсчитала, сколько денег потеряет «Барселона» из-за ухода Месси

Консалтинговая фирма Brand Finance оценила финансовые последствия ухода аргентинского форварда Лионеля Месси из «Барселоны». В общей сложности финансовые потери клуба эксперты оценили в € 137 млн. В эту сумму входят потери доходов, прибыль, связанная с использованием бренда, и так далее. Стоимость самого бренда «Барселоны» после ухода уменьшится на 11%.

«Барса» потеряет € 77 млн спонсорских денег. Ещё € 43 млн клуб недосчитается от продажи футболок и прочих товаров.

Накануне, 8 августа, Месси провёл пресс-конференцию на «Камп Ноу». Он подтвердил, что покидает «Барселону», так как Примера не позволила клубу продлить контракт с аргентинцем из-за финансовых трудностей.

Также Месси признал, что интерес к нему проявляют несколько клубов, но, как подчеркнул аргентинец, он пока не подписывал ни с кем контракт.