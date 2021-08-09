Правительство предложило разрешить продажу пива на стадионах

Правительство намерено внести поправки в законопроект о продаже пива на стадионах. Об этом сообщает «РБК-Спорт».

Основные пункты законопроекта звучат следующим образом:

— Правительство предлагает не распространять запрет продажи алкоголя на стадионах на розничную торговлю пивом и пивными напитками, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями.

— Пиво нельзя будет распространять на турнирах, в рамках которых проводятся детско-юношеские спортивные мероприятия.

«Мы считаем, что эти идеи заслуживают поддержки. В документе не конкретизируется вид спорта. Речь идёт в целом о спорте и возможности торговли на спортивных объектах», — заявил первый заместитель министра спорта Азат Кадыров.



Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях запретили в России с 1 января 2005 года. За год до этого была ограничена реклама пива на стадионах и телевидении.