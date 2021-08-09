«Сочи» — «Урал»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ «Сочи» — «Урал».

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Прохин, Барач, Родригао, Юсупов, Цаллагов, Попов, Ангбан, Барсов.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Панюков.

Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Дмитрий Сафьян (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).



В двух предыдущих турах «Сочи» набрал три очка. Южане обыграли «Ахмат» (2:1) и уступили «Нижнему Новгороду» (0:1). «Урал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) и потерпел поражение в матче с «Краснодаром» (0:3).