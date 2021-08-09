Испанская журналистка: Месси не вылетал в Париж, он дома с Суаресом
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Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси пока не вылетал во Францию для подписания контракта с футбольным клубом «ПСЖ». Об этом в своём «твиттере» сообщила испанская журналистка Мария Гарридо.
«Месси всё ещё в Барселоне, у себя дома вместе с Суаресом. По состоянию на настоящий момент он ещё не вылетал в Париж, хотя многие болельщики «ПСЖ» и сотрудники медиа ждали его этим вечером», — написала журналистка в социальной сети.
Напомним, ранее сообщалось, что 34-летний аргентинец согласовал контракт с французским клубом.
Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Также аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы».
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