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Тренер «Бенфики»: хочу, чтобы Витория продолжил работу и выиграл все титулы со «Спартаком»

Тренер «Бенфики»: хочу, чтобы Витория продолжил работу и выиграл все титулы со «Спартаком»
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Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш оценил работу своего соотечественника Руя Витории на посту главного тренера московского «Спартака».

«Я хочу выиграть матч. Хочу, чтобы «Бенфика» прошла дальше по сетке плей-офф. Но также я хочу, чтобы мой товарищ Руй Витория продолжил работу в качестве главного тренера в Москве и выиграл все возможные титулы со «Спартаком». Желаю ему удачи, но для меня сейчас важнее «Бенфика». Сопернику нечего терять. Он будет играть на победу», — цитирует тренера лиссабонского клуба португальское агентство A Bola.

Напомним, футбольный клуб «Бенфика» проведёт ответный матч со «Спартаком» 10 августа. Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш», начало игры — в 22:00 мск. В первом матче, который состоялся 4 августа в Москве, лиссабонцы одержали победу со счётом 2:0.

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