Тренер «Бенфики»: хочу, чтобы Витория продолжил работу и выиграл все титулы со «Спартаком»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш оценил работу своего соотечественника Руя Витории на посту главного тренера московского «Спартака».

«Я хочу выиграть матч. Хочу, чтобы «Бенфика» прошла дальше по сетке плей-офф. Но также я хочу, чтобы мой товарищ Руй Витория продолжил работу в качестве главного тренера в Москве и выиграл все возможные титулы со «Спартаком». Желаю ему удачи, но для меня сейчас важнее «Бенфика». Сопернику нечего терять. Он будет играть на победу», — цитирует тренера лиссабонского клуба португальское агентство A Bola.

Напомним, футбольный клуб «Бенфика» проведёт ответный матч со «Спартаком» 10 августа. Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш», начало игры — в 22:00 мск. В первом матче, который состоялся 4 августа в Москве, лиссабонцы одержали победу со счётом 2:0.