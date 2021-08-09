Игрок «Бенфики» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»
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Защитник «Бенфики» Лукас Вериссимо поделился ожиданиями от предстоящей игры с московским «Спартаком».
«Лига чемпионов — это крупный турнир, в котором хотят участвовать все игроки. Конечно, клуб «Бенфика» должен играть в еврокубках. Нам предстоит очень большая игра, мы ещё немного не готовы. Домашний матч будет тяжёлым. Мы знаем наши сильные и слабые стороны. Знаем, что будет тяжело, но в то же время знаем, что делать», — цитирует футболиста издание SAPO Desporto.
Напомним, футбольный клуб «Бенфика» проведёт ответный матч со «Спартаком» 10 августа. Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш», начало игры — в 22:00 мск. В первом матче, который состоялся 4 августа в Москве, лиссабонцы одержали победу со счётом 2:0.
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