Защитник «Ромы» и сборной Италии Алессандро Флоренци близок к переходу в «Милан», сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.
Флоренци дал согласие на переход в «Милан». «Рома» не намерена отдавать его в аренду с правом выкупа. «Милан» решил подписать Флоренци после трудностей, возникших во время переговоров с «Манчестер Юнайтед» о выкупе Диогу Далота.
Флоренци ранее интересовалась «Севилья». Сообщалось, что 30-летний футболист не входит в планы главного тренера римского клуба Жозе Моуринью и может покинуть команду этим летом.
Контракт Флоренци с «Ромой» действует до 2023 года, однако игрок сборной Италии не собирается оставаться в Риме. Известно, что «Рома» выставила Флоренци на продажу, однако пока конкретных предложений не поступало. Сначала к игроку проявлял интерес «Интер», однако сделка так и не состоялась.
В прошлом сезоне Флоренци на правах аренды выступал за «ПСЖ», принял участие в 36 встречах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
- 9 августа 2021
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