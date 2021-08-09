Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ивелин Попов забил дебютный гол за «Сочи»

Ивелин Попов забил дебютный гол за «Сочи»
Комментарии

Болгарский полузащитник Ивелин Попов в матче с «Уралом» забил дебютный гол в официальных играх за «Сочи».

На 8-й минуте встречи Сергей Терехов с левого края отдал пас на Артура Юсупова, который нашёл в штрафной свободного Попова, Ивелин принял мяч и аккуратно уложил его в нижний угол ворот.

23 августа 2020 года Попов перешёл в «Сочи» на правах свободного агента, но в первом же матче за новый клуб получил серьёзное повреждение. В матче с «Тамбовом» (0:1), который проходил 25 августа 2020 года, игрок вышел на поле после перерыва, но уже на 71-й минуте почувствовал болезненные ощущения и попросил замену. Медицинское обследование выявило у Попова разрыв связок колена и повреждение мениска.

Всего в сезоне-2020/2021 Ивелин провёл три матча и отдал результативную передачу. В нынешнем сезоне болгарин сыграл четыре матча.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021