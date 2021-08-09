Ивелин Попов забил дебютный гол за «Сочи»

Болгарский полузащитник Ивелин Попов в матче с «Уралом» забил дебютный гол в официальных играх за «Сочи».

На 8-й минуте встречи Сергей Терехов с левого края отдал пас на Артура Юсупова, который нашёл в штрафной свободного Попова, Ивелин принял мяч и аккуратно уложил его в нижний угол ворот.

23 августа 2020 года Попов перешёл в «Сочи» на правах свободного агента, но в первом же матче за новый клуб получил серьёзное повреждение. В матче с «Тамбовом» (0:1), который проходил 25 августа 2020 года, игрок вышел на поле после перерыва, но уже на 71-й минуте почувствовал болезненные ощущения и попросил замену. Медицинское обследование выявило у Попова разрыв связок колена и повреждение мениска.



Всего в сезоне-2020/2021 Ивелин провёл три матча и отдал результативную передачу. В нынешнем сезоне болгарин сыграл четыре матча.