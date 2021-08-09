Лукаку вылетает в Лондон, чтобы завершить переход в «Челси»

Бельгийский нападающий итальянского «Интера» Ромелу Лукаку завершает трансфер в лондонский «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«После завершения первой части медицинского обследования в Милане Ромелу Лукаку летит в Лондон на частном самолёте, чтобы завершить свой переход в «Челси». Официальное объявление трансфера и презентация игрока состоятся на этой неделе. Лукаку переходит в «Челси» из «Интера» за € 115 млн», — написал инсайдер в социальной сети.

Бельгиец выступает за «Интер» с 2019-го года. В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач. В составе «Интера» он стал чемпионом Италии.

Лукаку уже выступал за «Челси». Он перебрался в английский клуб в августе 2011 года, но не смог себя проявить. В общей сложности он провёл за команду 15 матчей и ни разу не отличился.