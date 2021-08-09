18-летний хавбек «Барсы» Педри отказался от отпуска после сезона из 73 матчей

Полузащитник «Барселоны» Педри отказался от отпуска после сезона, в котором он провёл 73 матча, сообщает журналист Поль Алонсо в «Твиттере».
Главный тренер каталонцев Рональд Куман предложил 18-летнему игроку отдохнуть до 18 августа. Но Педри решил отказаться от отдыха и присоединится к «Барселоне» 12 августа.
Педри провёл 73 встречи в сезоне-2020/2021 за «Барселону», взрослую и олимпийскую сборные Испании. Он стал рекордсменом сезона по этому показателю, опередив полузащитника сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша, на счету которого 72 проведённых матча. Педри, выступающий за каталонскую «Барселону», стал лучшим молодым игроком Евро-2020 по версии УЕФА.
В сезоне-2020/2021 Педри принял участие в 52 встречах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами. На чемпионате Европы — 2020 за сборную Испании футболист провёл шесть матчей, каждый из которых он начал в старте, но не отметился результативными действиями.
- 9 августа 2021
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