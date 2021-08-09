Тренер «Урала»: в матче с «Сочи» у нас были подходы, но вмешался VAR, поставили пенальти

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал результат матча с «Сочи» (0:2).
«Мы начали очень плохо — пропустили быстрый гол и не могли оклематься после этого. Первый тайм, к сожалению, очень слабо провели. В перерыве сделали перестановки. Во втором тайме действовали гораздо активнее, создавали моменты. Не могли мяч довести до ворот. Хороший момент был у Эрика, но он попал в перекладину. А потом шла такая игра, что были подходы как у нас, так и у «Сочи». Вмешался VAR, поставили пенальти.
Почему в воротах стоял Годзюр? На этой неделе Помазун пропустил четыре тренировочных дня, у него болело горло. Мы не стали рисковать по состоянию его здоровья. Возможно, в следующем матче появится Илья», — приводит слова Матвеева пресс-служба «Урала».
- 9 августа 2021
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