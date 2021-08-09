Владимир Федотов: уральцы в Сочи явно чувствовали себя не в своей тарелке

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).

«Мы контролировали ход матча за исключением, пожалуй, того момента, когда во втором тайме привезли себе. Соперник мог всё перевернуть. Казалось бы, удачно складывающийся матч, быстрый гол, было ещё несколько эпизодов, где мы могли увеличить преимущество. В такую погоду сложно что-то добавить. Уральцы, приехав из других погодных условий, явно чувствовали себя не в своей тарелке. Нам не хватало координационных вещей. В атаках допускали простые ошибки, когда создавали в обороне противника свободные пространства», — приводит слова Федотова пресс-служба «Урала».

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