Зобнин: нужно ли «Спартаку» чудо? Везение точно необходимо
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о предстоящем матче с «Бенфикой» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
«Мы неудачно начали сезон, настроение не самое лучшее. Но мы хотим поменять эту непростую ситуацию. Да, надо отыгрываться в матче с сильным соперником, но в футболе всё бывает. Нужно ли нам чудо? Не чудо, но везение точно необходимо», — приводит слова Зобнина пресс-служба УЕФА.
Напомним, футбольный клуб «Бенфика» проведёт ответный матч со «Спартаком» 10 августа. Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш», начало игры — в 22:00 мск. В первом матче, который состоялся 4 августа в Москве, лиссабонцы одержали победу со счётом 2:0.
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