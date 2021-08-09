Арсен Захарян интересен «Челси» и «Лейпцигу»
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Российский футболист Арсен Захарян попал в сферу интересов футбольных клубов «Челси» и «РБ Лейпциг». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
В контракте полузащитника с «Динамо» прописана сумма выкупа в размере € 12 млн. Со следующего сезона цена возрастёт до € 15 млн.
До этого сообщалось об интересе к Захаряну со стороны московского «Локомотива».
Арсен был признан лучшим игроком матча в московском дерби «Динамо» — ЦСКА.
Захарян дебютировал за основной состав «Динамо» 1 ноября 2020 года. Тогда игрок вышел на замену в матче с «Тамбовом».
Напомним, автором первого гола в новом сезоне РПЛ стал 18-летний Арсен Захарян. В общей сложности он провёл за «Динамо» 16 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
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