Джек Грилиш: «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал о перспективах команды в Лиге чемпионов.

«Клуб был очень близок к победе в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. От победы отделял всего один гол. Именно поэтому я перешёл сюда. Мы говорили об этом с тренером до моего приезда. Я осмотрел тренировочную базу, увидел в команде большой потенциал и много талантливых игроков. Здесь выступают одни из лучших спортсменов во всей лиге. Уверен, «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне. Повторюсь, я пришёл в «Ман Сити» за трофеями», — приводит слова Грилиша BBC.

Напомним, «горожане» купили Грилиша у «Астон Виллы» за € 118 млн. В прошлом розыгрыше АПЛ полузащитник забил 6 мячей и отдал 10 голевых передач.