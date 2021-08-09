Джек Грилиш: «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне
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Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал о перспективах команды в Лиге чемпионов.
«Клуб был очень близок к победе в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. От победы отделял всего один гол. Именно поэтому я перешёл сюда. Мы говорили об этом с тренером до моего приезда. Я осмотрел тренировочную базу, увидел в команде большой потенциал и много талантливых игроков. Здесь выступают одни из лучших спортсменов во всей лиге. Уверен, «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне. Повторюсь, я пришёл в «Ман Сити» за трофеями», — приводит слова Грилиша BBC.
Напомним, «горожане» купили Грилиша у «Астон Виллы» за € 118 млн. В прошлом розыгрыше АПЛ полузащитник забил 6 мячей и отдал 10 голевых передач.
Новость по темеДжек Грилиш: пришёл в «Ман Сити», чтобы выигрывать трофеи
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