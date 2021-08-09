Геннадий Орлов: Дзюбу уже нельзя выпускать с такой игрой

Футбольный обозреватель Геннадий Орлов прокомментировал выступление Артёма Дзюбы в Российской Премьер-Лиге.
«В матче с „Краснодаром“ меня разочаровал Дзюба. Уж очень он был пассивен, мало помогал атаке, не успевал. То есть, он выпадал из игры. Пока у него не получается прибавлять по ходу сезона. Если так пойдёт дальше, будут его менять. Тем более взяли Клаудиньо, который. Думаю, приживётся.
Кто сейчас у „Зенита“ в основе должен играть? Российский вратарь, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Ерохин, Малком, Вендел, Клаудиньо и Азмун. На сегодняшний день это так выглядит. Дзюбу уже нельзя выпускать с такой игрой. Надеемся, что бразильцы увеличат скорость.
После такой игры Дзюбу в сборную не вызовут. Чудес же не бывает. Тем более там новый тренер. Если Черчесов где-то это прощал, то Карпин будет брать только тех, кто сейчас в прекрасной форме», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 9 августа 2021
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