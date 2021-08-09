«Спартак» обратился к болельщикам перед ответным матчем с «Бенфикой»

«Спартак» на официальном сайте опубликовал обращение к болельщикам перед ответным матчем 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой», который пройдёт в Португалии.

«Дорогие красно-белые! Уже 10 августа «Спартаку» предстоит сразиться с «Бенфикой» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Мы благодарим болельщиков нашего клуба за поддержку команды как на домашних, так и на выездных играх!



Напоминаем, УЕФА официально закрыл гостевые секторы на всех матчах отборочного этапа и плей-офф еврокубковых турниров. Власти Португалии разрешили лиссабонской «Бенфике» допустить на стадион до 20 тысяч зрителей на предстоящий матч со «Спартаком». Билеты будут доступны только для болельщиков, имеющих абонементы сезона-2019/2020 на матчи португальской команды, сертификаты о вакцинации EC Digital Covid либо отрицательные тесты RT-PCR или TRAg. При этом все билеты будут персонализированными: с указанием имени владельца и номера паспорта.



В случае если у вас нет билета на выездную игру с «Бенфикой», клуб убедительно просит воздержаться от приезда к стадиону в день матча во избежание возможных инцидентов с местными органами правоохранительного порядка», — сообщает пресс-служба московского клуба.