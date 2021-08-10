Джанлуиджи Доннарумма: Месси — величайший

Вратарь «Пари-Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о своём отношении к Лионелю Месси.

«Когда объявят официально, всё узнаем. Но вроде трансфер согласован. Я очень рад, что Лео приедет сюда. Он великий, самый сильный в мире. Так что, конечно, я не могу не быть взволнованным и счастливым. Месси — величайший», — цитирует Доннарумму портал Calciomercato.

Напомним, ранее сообщалось, что 34-летний аргентинец согласовал контракт с французским клубом. Сейчас Лионель находится в Барселоне. Он должен прибыть во Францию в ближайшие 72 часа.



Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Также аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы».

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