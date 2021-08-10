Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джанлуиджи Доннарумма: Месси — величайший

Джанлуиджи Доннарумма: Месси — величайший
Комментарии

Вратарь «Пари-Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о своём отношении к Лионелю Месси.

«Когда объявят официально, всё узнаем. Но вроде трансфер согласован. Я очень рад, что Лео приедет сюда. Он великий, самый сильный в мире. Так что, конечно, я не могу не быть взволнованным и счастливым. Месси — величайший», — цитирует Доннарумму портал Calciomercato.

Напомним, ранее сообщалось, что 34-летний аргентинец согласовал контракт с французским клубом. Сейчас Лионель находится в Барселоне. Он должен прибыть во Францию в ближайшие 72 часа.

Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Также аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы».

Новость по теме
У Месси всё ещё нет полной договорённости с «ПСЖ»
Новость по теме
Брат владельца «ПСЖ»: Месси прибудет в Париж в ближайшие 72 часа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021