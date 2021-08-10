Ткаченко – о Дзюбе в «Тоттенхэме»: Жозе сказал мне: «I need bench-option for Kane»

Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко рассказал об интересе английских клубов к российским футболистам.
«Чалов и «Кристал Пэлас» — было предложение. Аплодирую Гинеру за принятие решения не продавать игрока. И парня спас, и клуб спас. Да, предложение на 24 млн фунтов, но эти деньги тогда ушли бы на погашение процентной задолженности. А на балансе клуба был бы минус. Но при этом у Феди не было бы ни одного шанса там заиграть, хоть мне он и очень нравится. С кем бы он там конкурировал? С Бентеке? Я очень люблю Чалова, но это очень было бы спорным решением – переехать в «Пэлас».
Дзюба и «Тоттенхэм»? Я разговаривал с Жозе. Они искали человека-подмену для Кейна. Как сказал мне Жозе: «I need bench-option for Kane». Они искали такого игрока. Поэтому, когда никого не получалось взять, ему сказали: «Возьмите Дзюбу». Жозе согласился, но в итоге не взял. Поэтому все разговоры… Нет сейчас абсолютного спроса на российских игроков. Этим надо заниматься. Потому что, на самом деле, это сладкие опции для иностранных клубов», — сказал Ткаченко в подкасте «Хаит и Телингатер»
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