Месси приземлился на Ибице. Там Неймар подписал контракт с «ПСЖ»

Аргентинский футболист Лионель Месси прибыл на остров Ибица для заключения контракта с французским клубом «Пари-Сен-Жермен».

«Лионель Месси приземлился сегодня вечером на Ибице. Там он встретится с представителями «ПСЖ» для завершения переговоров о контракте. Ибица является местом, где президент парижского клуба уговорил Неймара на переход в стан парижан», — сообщает агентство Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

Напомним, ранее сообщалось, что 34-летний аргентинец согласовал контракт с французским клубом.



Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Также аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы».

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