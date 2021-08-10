Месси приземлился на Ибице. Там Неймар подписал контракт с «ПСЖ»
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Аргентинский футболист Лионель Месси прибыл на остров Ибица для заключения контракта с французским клубом «Пари-Сен-Жермен».
«Лионель Месси приземлился сегодня вечером на Ибице. Там он встретится с представителями «ПСЖ» для завершения переговоров о контракте. Ибица является местом, где президент парижского клуба уговорил Неймара на переход в стан парижан», — сообщает агентство Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.
Напомним, ранее сообщалось, что 34-летний аргентинец согласовал контракт с французским клубом.
Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Также аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы».
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